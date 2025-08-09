Эльвира Новосельцева: «С возвращением международных арбитров мы получаем возможность отбираться на внутрироссийских турнирах на международные старты»

Новосельцева отметила важность работы международных судей на чемпионате России.

Эльвира Новосельцева (до замужества Хасанова) победила в спортивной ходьбе на 10 000 м на чемпионате России в Казани с результатом 42 минуты 55,59 секунды.

На турнире работали международные судьи, которых прислала World Athletics.

«Тот факт, что в России начали работать международные судьи, это большой плюс для нас. Ведь рано или поздно мы выйдем на международные старты. И нам очень важно вернуться, не боясь зарубежного судейства.

С возвращением международных арбитров мы получаем возможность отбираться на внутрироссийских турнирах на все крупные международные турниры, что тоже очень важно.

Сезон был длинный и тяжелый как физически, так и морально. Две недели назад на турнире в Воронове мною был показан лучший результат сезона в мире. Планировала сегодня тоже пройти с лучшим временем, но что получилось, то получилось. Но я довольна тем, как в этом году выступала, потому что и на 20 км, и на 10 км мне удалось показать лучшие результаты.

Мой организм не настолько железный, чтобы показывать от старта к старту очень высокое время. Да, в прошлом году мне на чемпионате страны удалось установить рекорд России, и тогда я была на пике формы. Но постоянно достигать такого состояния невозможно.

Вчерашним временем не очень довольна, но занятому первому месту рада, конечно. В сентябре будет заключительный этап серии «Скороходы России» в ходьбе на 20 км, этим турниром я и завершу сезон», – сказала Новосельцева.