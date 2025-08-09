  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «День физкультурника объединяет десятки миллионов людей, твердо знающих – в здоровом теле здоровый дух. Президент показывает – каждый человек должен уделять время спорту»
Михаил Дегтярев: «День физкультурника объединяет десятки миллионов людей, твердо знающих – в здоровом теле здоровый дух. Президент показывает – каждый человек должен уделять время спорту»

Дегтярев заявил, что любовь к спорту объединяет миллионы людей по всей стране.

Сегодня в России отмечается День физкультурника. 

«Праздник здоровья и активного образа жизни, это наши старые добрые традиции с 1939 года. Сегодня он объединяет десятки миллионов людей, которые твердо знают – в здоровом теле здоровый дух.

Президент России Владимир Путин много раз своим личным примером показывал, что каждый человек должен уделять время спорту, это один из важнейших социальных показателей развития общества.

В этом году в День физкультурника по всей стране состоятся тысячи спортивных фестивалей, сотни марафонов и парадов. Я желаю всем физкультурникам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту – то, что нас объединяет», – приводит пресс-служба Минспорта слова Михаила Дегтярева. 

Министр спорта отметил, что в парках пройдут фитнес-тестирования и консультации по здоровому образу жизни в рамках всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью» при поддержке Минспорта России, а особое внимание будет уделено выполнению нормативов комплекса ГТО.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
