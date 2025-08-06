Лысенко о долге перед зарубежными адвокатами: «Сумма там такая, которой у меня сейчас нет. Так что все сейчас на паузе»

Прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о долге перед зарубежными адвокатами.

В июле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянина на шесть лет (из которых два года – условно) за нарушения антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами.

– В прошлом году вы рассказывали, что вам надо выплатить долг зарубежным юристам, которые помогли скостить срок дисквалификации. Как с этим дела сейчас?

– Долг у меня висит. Я его не закрываю, потому что мы договорились, что я его начну выплачивать, когда выйду на международную арену. Когда там поняли, что это случится нескоро, то начали выставлять мне счет. Плюс сказали, что будет капать процент за неоплату. Еще проблема в том, что речь идет о швейцарской конторе, а туда сейчас перевести какие-либо деньги невозможно. Ну и сумма там такая, которой у меня сейчас нет. Так что все сейчас на паузе.

– Между тем Всероссийская федерация легкой атлетики сейчас выплачивает приличные призовые и за победы, и за рекорды. Эти суммы можно сопоставить с теми, что вы заработали, выступая в той же «Бриллиантовой лиге»?

– Да, нынешние призовые сейчас радуют. Другое дело, что все деньги я фактически успел заработать еще за 2018 год, выступая на международных соревнованиях, на той же «Бриллиантовой лиге».

– «Сейчас прыгну 2,40, и условный миллион рублей уже в кармане». Такие мысли при выходе в сектор?

– Не без них. А что скрывать. У меня супруга. Чтобы завести семью, нужно встать на ноги, обеспечить себе финансовую подушку. Меня это очень мотивирует. Прыгать больше, прыгать выше.

– В Казани на чемпионате России вам наверняка заработать будет легче. Вы говорили, что любите поддержку болельщиков, а их там обещают очень много...

– Всегда радует, когда много народу болеет. Особенно за тебя. А уж когда ты их просишь похлопать, и они тебе отвечают, это вообще супер, – сказал Лысенко.