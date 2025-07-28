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16-летний японец Симидзу установил мировой рекорд в беге на 100 м среди спортсменов до 18 лет – ровно 10 секунд

Японец Сорато Симидзу установил юниорский рекорд мира в беге на 100 метров.

В субботу на соревнованиях среди школьников в Хиросиме 16-летний Симидзу пробежал дистанцию за 10,00 секунды. Это лучший в истории результат для спортсменов младше 18 лет.

Прежний рекорд принадлежал двум спортсменам – американцу Кристиану Миллеру и Пуриполу Бунсону из Таиланда. В 2023 году оба показали результат 10,06.

На взрослом уровне мировой рекорд установлен ямайцем Усэйном Болтом – 9,58.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
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