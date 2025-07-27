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Крылов о рекорде России на 100-метровке: «Психологически я устойчивый человек. Все своим чередом двигалось к тому, что и должно было произойти»

Константин Крылов высказался о рекорде России в беге на 100 метров.

На первенстве России в Чебоксарах 21-летний Крылов победил с результатом 10,04 секунды. Он превзошел рекорд страны, установленный Николаем Юшмановым 39 лет назад (10,10). Такое же время в 2006 году показывал Андрей Епишин. 

– Как удалось побить этот рекорд, державшийся почти 40 лет?

– Безусловно, это долгая практика, тренировки бесконечные. Тренировки не только на мышцы, а еще на мозг, на понимание того, что делать, на координацию. Наверное, эти факторы и помогли мне.

Психологически я устойчивый человек. Меня особо не напрягает ничего. Никак не тормозит меня, ничего не останавливает. Постепенно, все своим чередом, двигается к тому, что и должно было произойти.

– Вас теперь называют «король российского спринта». Вы готовы к такому гордому званию?

– Думаю, готов. Не прям, наверное, «король», не «легенда», но надо постепенно привыкать, я думаю.

– Появлялась информация, что рекорд не будет засчитан, потому что существуют какие-то технические моменты…

– Да, вначале была такая информация, что не было системы фальстарт. Но потом, как нам сказали главный делегат, что оказывается, все было, все присутствовало. Поэтому результат будет ратифицирован и присвоен мне.

– Судя по вашей биографии, кем вы только не поработали за свою жизнь, каким спортом только не занимались.

– В детском возрасте чем только не занимался, все виды спорта успел попробовать наверно. А потом и на кладбище траву косил, и на винообработке контейнеры мыл. Да, это все присутствовало в моей жизни, но это недолго было, так, мимоходом. Денежки нужны были, вот я соглашался, – сказал Крылов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Комсомольская правда»
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Константин Крылов
Бег
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