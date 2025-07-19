CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется

CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024.

Это следует из решения, опубликованного на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS ). Личность атлета не раскрывается.

Утверждается, что 23 мая 2024-го специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК ) по проверке соответствия нейтральному статусу не разрешила спортсмену выступить на Играх-2024 в Париже. Однако сам он узнал об этом только 15 июня, когда был опубликован первый список допущенных. В обновленной версии от 3 июля имя также отсутствовало.

Затем комиссия направила атлету письмо и объяснила, что в период с марта 2022-го по июнь 2024-го он был «связан с одним из клубов, имеющих отношение к военным структурам или структурам по обеспечению безопасности, указанных в официальных списках, составленных Министерством спорта России».

Спортсмен решил обратиться в CAS. Ответчики, среди которых был МОК, заявили, что в действиях атлета нашли шесть случаев, которые можно расценить как поддержку боевых действий. В частности, речь шла об участии в мероприятиях с российскими военнослужащими, где демонстрировалась символика Z.

CAS в итоге согласился с изначальным решением МОК.

На летних Играх-2024 в Париже выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.