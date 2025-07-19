  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется
5

CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется

CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024.

Это следует из решения, опубликованного на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Личность атлета не раскрывается.

Утверждается, что 23 мая 2024-го специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по проверке соответствия нейтральному статусу не разрешила спортсмену выступить на Играх-2024 в Париже. Однако сам он узнал об этом только 15 июня, когда был опубликован первый список допущенных. В обновленной версии от 3 июля имя также отсутствовало.

Затем комиссия направила атлету письмо и объяснила, что в период с марта 2022-го по июнь 2024-го он был «связан с одним из клубов, имеющих отношение к военным структурам или структурам по обеспечению безопасности, указанных в официальных списках, составленных Министерством спорта России».

Спортсмен решил обратиться в CAS. Ответчики, среди которых был МОК, заявили, что в действиях атлета нашли шесть случаев, которые можно расценить как поддержку боевых действий. В частности, речь шла об участии в мероприятиях с российскими военнослужащими, где демонстрировалась символика Z.

CAS в итоге согласился с изначальным решением МОК.

На летних Играх-2024 в Париже выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CAS
logoОлимпийская сборная России
logoCAS
logoОлимпиада-2024
Министерство спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Томас Бах: «В Париже-2024 спортсмены объединились, чтобы призвать к миру. В этом призыве участвовали атлеты из Украины, России и других стран, разделенных конфликтами»
4624 июня, 13:38
Александр Жуков: «Игры в Сочи навсегда останутся в памяти как лучшие в истории. Думаю, для всех российских болельщиков это так»
1022 мая, 17:10
Юрист Анцелиович: «Решение о недопуске пар и танцевальных дуэтов подлежит апелляции в CAS»
4313 мая, 17:01
Главные новости
Гагарин, Суворов, Ахматова. Какой вид спорта их объединяет?
17 июля, 13:00Спецпроект
87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ
9017 июля, 11:03
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
7 июля, 13:00Реклама
Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»
266 июля, 15:14
Во время соревнований в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров
6 июля, 14:26
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess &amp; Jazz
3 июля, 13:00Реклама
«Ручки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Путин дал рекомендации, как правильно качать пресс
8630 июня, 15:29
Спортс’’ представит исследование спортивной аудитории на конференции AdIndex City 2025
324 июня, 09:00Фото
Лучшие моменты матча «Локомотива» и «Стрелы-Ак Барс»: проходы Потиханова и Карзанова и другие попытки
6 июня, 17:18Видео
Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Чуда не произошло. Все идет к тому, что российских участников на этих Играх будет очень мало, несколько человек»
122 июня, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя
1211 июля, 14:00
«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий
9 июля, 14:35
Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025
8 июля, 10:40Фото
С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»
7 июля, 12:15Фото
Коди Роудс сыграет Гайла в фильме по Street Fighter
4 июля, 18:40Кино
29 мая в Москве прошла церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025
130 мая, 10:22Фото
Михаил Дегтярев: «В 2025 году в бюджетах 66 регионов предусмотрены средства на повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов»
128 мая, 20:53
Российская команда победила на фестивале средневекового боя в Италии
215 мая, 16:01Фото
В Москве во второй раз пройдет международный день медитации
8 мая, 16:43Фото
Названы лауреаты VIII Премии СБК
22 апреля, 11:35Фото