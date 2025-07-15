«Всегда оставаться патриотом, беречь честь своей команды, города, великой России». Коллегия Минспорта РФ приняла хартию этики российского спорта
Документ был принят большинством голосов. Согласно хартии, каждый член спортивного сообщества соглашается с тем, что он:
осознает высокое предназначение спорта, его вдохновляющую и объединяющую силу;
честно и с полной самоотдачей служит спорту России, его развитию и совершенствованию;
чтит традиции российского спорта, ценит и помнит его победные страницы и его героев;
знает и соблюдает правила честного и справедливого состязания; следует законам и общепринятым нормам морали;
уважает соперников любой культуры и веры;
соблюдает и ценит вековые традиции народов России (любовь к семье, близким, наставникам; уважение к старшим и помощь младшим, взаимовыручку и сострадание);
помогает человеку с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте;
всегда остается патриотом и бережет честь своей команды, школы, города, великой России.
Отмечается, что хартия этики носит рекомендательный характер и добровольно принимается спортивным сообществом России, в которое входят спортсмены, судьи, тренеры, врачи, технический персонал, сотрудники спортивных организаций, обществ, спортивных объектов и школ, спортивные журналисты и руководители СМИ, а также болельщики.