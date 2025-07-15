«Всегда оставаться патриотом, беречь честь своей команды, города, великой России». Коллегия Минспорта РФ приняла хартию этики российского спорта

Коллегия Министерства спорта РФ приняла хартию этики российского спорта.

Документ был принят большинством голосов. Согласно хартии, каждый член спортивного сообщества соглашается с тем, что он:

осознает высокое предназначение спорта, его вдохновляющую и объединяющую силу;

честно и с полной самоотдачей служит спорту России, его развитию и совершенствованию;

чтит традиции российского спорта, ценит и помнит его победные страницы и его героев;

знает и соблюдает правила честного и справедливого состязания; следует законам и общепринятым нормам морали;

уважает соперников любой культуры и веры;

соблюдает и ценит вековые традиции народов России (любовь к семье, близким, наставникам; уважение к старшим и помощь младшим, взаимовыручку и сострадание);

помогает человеку с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте;

всегда остается патриотом и бережет честь своей команды, школы, города, великой России.

Отмечается, что хартия этики носит рекомендательный характер и добровольно принимается спортивным сообществом России, в которое входят спортсмены, судьи, тренеры, врачи, технический персонал, сотрудники спортивных организаций, обществ, спортивных объектов и школ, спортивные журналисты и руководители СМИ, а также болельщики.