Журова о том, что россиян не наградят на Вильнюсском марафоне: «Чистой воды национализм. Понимаю, что World Athletics ничего не скажет по этому поводу»

Журова назвала национализмом ограничения для россиян на Вильнюсском марафоне.

Организаторы Вильнюсского марафона не будут признавать победителями и награждать российских и белорусских участников.

К соревнованиям будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые имеют вид на жительство в Литве. Они не будут признаваться победителями или призерами.

«Это, к сожалению, чистой воды национализм. И я понимаю, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) ничего не скажет по этому поводу. Это просто неприемлемо, и это уже не про спорт.

Опять закрутили в спорт политику и в очередной раз сказали: да, вы участвуйте, но вас здесь нет. Удивительная история, национализм чистой воды», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.