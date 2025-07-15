Якоб Ингебригтсен возобновил тренировки после травмы
Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен возобновил тренировки после травмы.
В мае стало известно, что у спортсмена повреждение ахиллова сухожилия. Он пропустил этапы Бриллиантовой лиги и другие соревнования летнего сезона.
Накануне Ингебригтсен опубликовал видео того, как тренируется на беговой дорожке, с подписью «Возвращение к нормальной жизни».
NRK отмечает, что легкоатлет будет готовиться к чемпионату мира в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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