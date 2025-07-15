Дмитрий Чернышенко: «Общие затраты на спорт в стране сегодня – около 700 млрд рублей. Одна из ключевых задач – консолидировать все эти ресурсы»

Чернышенко заявил, что затраты на спорт в РФ составляют около 700 млрд рублей.

«По данным Росстата, общие затраты на спорт в стране сегодня – около 700 млрд рублей. Одна из ключевых задач – консолидировать все эти ресурсы в сфере спорта, в том числе и самые важные внебюджетные средства, для того, чтобы направить эти усилия на те направления, которые больше всего нужны стране, где мы ожидаем наибольший отклик.

Эта работа уже ведется, и важно вовлечь в нее все профильные организации», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании итоговой коллегии Минспорта.

60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная