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Дмитрий Чернышенко: «Общие затраты на спорт в стране сегодня – около 700 млрд рублей. Одна из ключевых задач – консолидировать все эти ресурсы»

Чернышенко заявил, что затраты на спорт в РФ составляют около 700 млрд рублей.

«По данным Росстата, общие затраты на спорт в стране сегодня – около 700 млрд рублей. Одна из ключевых задач – консолидировать все эти ресурсы в сфере спорта, в том числе и самые важные внебюджетные средства, для того, чтобы направить эти усилия на те направления, которые больше всего нужны стране, где мы ожидаем наибольший отклик.

Эта работа уже ведется, и важно вовлечь в нее все профильные организации», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании итоговой коллегии Минспорта. 

60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
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ТАСС
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