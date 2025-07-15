Полина Кнороз: «Переживаю, что в скором времени мне может не хватить шестов. Надеюсь, как-нибудь решим проблему, у нас дружное сообщество»

Полина Кнороз заявила, что беспокоится из-за возможной нехватки инвентаря.

Кнороз – чемпионка России по прыжкам с шестом, двукратная чемпионка России в помещении.

«Пока мне есть с чем прыгать, у меня есть шесты, которые подарены менеджером Павлом Воронковым года четыре назад, плюс в нашей спортшколе очень много шестов. Они принадлежат, конечно, разным тренерам, но мы там все между собой договариваемся, меняемся шестами, то есть пока у меня острой необходимости в новых шестах нет.

Но я переживаю, что она может в скором времени появиться, потому что все-таки физически я выросла, скоростные способности у меня тоже улучшились, и может мне не хватить шестов.

Но я надеюсь, что как-нибудь мы решим эту проблему, потому что все-таки у нас дружное сообщество шестовиков, оно одно из самых сильных. И даже если мы не найдем эти шесты в Москве, можно всегда будет попросить у какого-то другого тренера. Вот как было у меня зимой, когда на чемпионате России не нашлось нужного шеста, и свой прыжок на 4,80 м я сделала с шестом Иры Ивановой, которая мне его дала», – сказала легкоатлетка.