Согласно данным Росстата, в 2024 году спортом в России занимались не более 33,8% населения в возрасте от 15 лет
Не более 33,8% граждан России в возрасте от 15 лет занимались спортом в 2024 году.
Это следует из итогов наблюдения, опубликованных на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Согласно данным Росстата, самостоятельно занимались спортом 19,4% россиян, а в организованной форме – 14,4%.
Председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко сегодня заявил, что по состоянию на июнь 2025 года почти 61% граждан России вовлечены в занятия спортом.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Росстат
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