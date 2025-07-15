Организаторы Вильнюсского марафона не будут признавать победителями и награждать участников из России и Беларуси

Вильнюсский марафон не будет награждать допущенных участников из РФ и Беларуси.

«Все российские и белорусские атлеты, участвующие в мероприятии, соглашаются с тем, что они бегут без участия в соревнованиях и не претендуют на призы или награды», – сказано в регламенте марафона.

К соревнованиям будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые имеют вид на жительство в Литве. Они не будут признаваться победителями или призерами.

Каждый из них будет обязан оплатить регистрацию и предоставить подписанный в свободной форме документ на литовском или английском языке, в котором будет указано, что участник не поддерживает проведение СВО.

Марафон в Вильнюсе пройдет 14 сентября. В рамках соревнований также пройдут полумарафон, бег на 5 и 10 км и детский забег на 200 м.