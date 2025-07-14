В Испании корова напала на бегунью во время тренировки

Испанская бегунья Сара Алонсо пострадала от нападения коровы во время тренировки.

Об этом спортсменка рассказала в соцсети.

«Хоть это и кажется смешным, но это самый большой кошмар, с которым мне приходилось сталкиваться.

Сегодня во время тренировки на меня напала корова. Звучит как шутка, но в больнице за последние годы было два таких случая.

В какой-то момент мне показалось, что она будет бодать меня, пока не убьет. В итоге она все же остановилась, и мне удалось убежать.

У меня синяки по всему телу и сломано ребро. Надеюсь, восстановление пройдет быстро и мне удастся подготовиться к чемпионату мира по трейлу», – написала Алонсо.