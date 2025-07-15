Дмитрий Чернышенко: «Почти 61% граждан России вовлечены в занятия спортом. Несмотря на внешние вызовы, отрасль в 2024 году развивалась»

Дмитрий Чернышенко заявил, что около 61% россиян занимаются спортом.

Во вторник, 15 июля, в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства спорта России.

«Несмотря на внешние вызовы, отрасль в 2024 году поступательно развивалась. По состоянию на июнь 2025 года почти 61% граждан вовлечен в занятия спортом. Это основной показатель деятельности, и к 2030 году он должен составлять 70%», – сказал заместитель председателя правительства России Чернышенко.

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