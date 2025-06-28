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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Бол, Батоклетти, Схилдер, ван Клинкен, Кохан, Аттауи одержали победы, другие результаты

Легкоатлетки Бол и Батоклетти одержали победы на командном чемпионате Европы.

Соревнования проходят с 26 по 29 июня.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Мадрид, Испания

Женщины

100 м

1. Богларка Такач (Венгрия) – 11,06

2. Эва Свобода (Польша) – 11,13

3. Минке Биссхопс (Нидерланды) – 11,17

400 м

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,48

2. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,14

3. Паула Севилья (Испания) – 50,70

5000 м

1. Надя Батоклетти (Италия) – 15.56,01

2. Марта Гарсия (Испания) – 15.58,53

3. Диана ван Эс (Нидерланды) – 15.59,41

Прыжки с шестом

1. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,65

2. Марина Килипко (Украина) – 4,65

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,55

Диск

1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 64,61

2. Шанис Крафт (Германия) – 61,53

3. Лилиана Ка (Португалия) – 60,49

Ядро

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,14

2. Йемиси Огунлейе (Германия) – 19,58

3. Фанни Роос (Швеция) – 19,38

Мужчины

100 м

1. Юджин Амо-Дадзи (Великобритания) – 10,07

2. Элвис Африфа (Нидерланды) – 10,10

3. Оливер Вдовик (Польша) – 10,10

400 м

1. Сэмюэл Риардон (Великобритания) – 44,60

2. Александр Погорилко (Украина) – 44,81

3. Патрик Симон Эньинги (Венгрия) – 44,84

800 м

1. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.44,01

2. Франческо Перничи (Италия) – 1.44,39

3. Корентен Манью (Франция) – 1.45,06

3000 м с/п

1. Карл Бебендорф (Германия) – 8.20,43

2. Даниэль Арсе (Испания) – 8.22,04

3. Николя-Мари Дару (Франция) – 8.22,39

Прыжки с шестом

1. Менно Влон (Нидерланды) – 5,80

2. Петр Лисек (Польша) – 5,70

3. Матей Щерба (Чехия) – 5,70

Тройной прыжок

1. Джонатан Серемес (Франция) – 17,00

2. Симоне Бьязутти (Италия) – 16,94

3. Владислав Шепелев (Украина) – 16,83

Молот

1. Михаил Кохан (Украина) – 81,66

2. Мерлин Хуммель (Германия) – 81,27

3. Бенце Халаш (Венгрия) – 80,63

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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