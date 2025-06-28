Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Бол, Батоклетти, Схилдер, ван Клинкен, Кохан, Аттауи одержали победы, другие результаты
Соревнования проходят с 26 по 29 июня.
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Мадрид, Испания
Женщины
100 м
1. Богларка Такач (Венгрия) – 11,06
2. Эва Свобода (Польша) – 11,13
3. Минке Биссхопс (Нидерланды) – 11,17
400 м
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,48
2. Наталья Буковецкая (Польша) – 50,14
3. Паула Севилья (Испания) – 50,70
5000 м
1. Надя Батоклетти (Италия) – 15.56,01
2. Марта Гарсия (Испания) – 15.58,53
3. Диана ван Эс (Нидерланды) – 15.59,41
Прыжки с шестом
1. Амалия Швабикова (Чехия) – 4,65
2. Марина Килипко (Украина) – 4,65
3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,55
Диск
1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 64,61
2. Шанис Крафт (Германия) – 61,53
3. Лилиана Ка (Португалия) – 60,49
Ядро
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,14
2. Йемиси Огунлейе (Германия) – 19,58
3. Фанни Роос (Швеция) – 19,38
Мужчины
100 м
1. Юджин Амо-Дадзи (Великобритания) – 10,07
2. Элвис Африфа (Нидерланды) – 10,10
3. Оливер Вдовик (Польша) – 10,10
400 м
1. Сэмюэл Риардон (Великобритания) – 44,60
2. Александр Погорилко (Украина) – 44,81
3. Патрик Симон Эньинги (Венгрия) – 44,84
800 м
1. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.44,01
2. Франческо Перничи (Италия) – 1.44,39
3. Корентен Манью (Франция) – 1.45,06
3000 м с/п
1. Карл Бебендорф (Германия) – 8.20,43
2. Даниэль Арсе (Испания) – 8.22,04
3. Николя-Мари Дару (Франция) – 8.22,39
Прыжки с шестом
1. Менно Влон (Нидерланды) – 5,80
2. Петр Лисек (Польша) – 5,70
3. Матей Щерба (Чехия) – 5,70
Тройной прыжок
1. Джонатан Серемес (Франция) – 17,00
2. Симоне Бьязутти (Италия) – 16,94
3. Владислав Шепелев (Украина) – 16,83
Молот
1. Михаил Кохан (Украина) – 81,66
2. Мерлин Хуммель (Германия) – 81,27
3. Бенце Халаш (Венгрия) – 80,63