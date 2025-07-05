«Бриллиантовая лига». Чебет установила мировой рекорд на 5000 м, Томпсон, Дэвис-Вудхолл, дос Сантос, Тебого одержали победы, другие результаты
«Бриллиантовая лига»
Юджин, США
Женщины
Толкание ядра
1. Чейз Джексон (США) – 20,94
2. Сара Миттон (Канада) – 20,39
3. Джайда Росс (США) – 20,13
Прыжки в длину
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07
2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01
3. Клэр Брайант (США) – 6,80
Метание диска
1. Валари Оллман (США) – 70,68
2. Киерра Джексон (США) – 67,82
3. Сандра Элкашевич (Хорватия) – 66,97
800 м
1. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.57,10
2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,16
3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,89
3000 м, стипль-чез
1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.45,25
2. Фейт Черотич (Кения) – 8.48,71
3. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,77
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06, мировой рекорд
2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) – 14.01,29
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41
Мужчины
100 м
1. Кишан Томпсон (Ямайка) – 9,85
2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,91
3. Трэйвон Бромелл (США) – 9,94
200 м
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,76
2. Кортни Линдси (США) – 19,87
3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,94
400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,10
2. Кристофер Бэйли (США) – 44,15
3. Джекори Паттерсон (США) – 44,13
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,65
2. Рэй Бенджамин (США) – 46,71
3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,88
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,80
3. Остин Миллер (США) – 5,80