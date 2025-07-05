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«Бриллиантовая лига». Чебет установила мировой рекорд на 5000 м, Томпсон, Дэвис-Вудхолл, дос Сантос, Тебого одержали победы, другие результаты

В Юджине проходит этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Юджин, США

Женщины

Толкание ядра

1. Чейз Джексон (США) – 20,94

2. Сара Миттон (Канада) – 20,39

3. Джайда Росс (США) – 20,13

Прыжки в длину

1. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 7,07

2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,01

3. Клэр Брайант (США) – 6,80

Метание диска

1. Валари Оллман (США) – 70,68

2. Киерра Джексон (США) – 67,82

3. Сандра Элкашевич (Хорватия) – 66,97

800 м

1. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.57,10

2. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.57,16

3. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,89

3000 м, стипль-чез

1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.45,25

2. Фейт Черотич (Кения) – 8.48,71

3. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,77

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 13.58,06, мировой рекорд

2. Агнес Джебет Нгетич (Кения) – 14.01,29

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.04,41

Мужчины

100 м

1. Кишан Томпсон (Ямайка) – 9,85

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 9,91

3. Трэйвон Бромелл (США) – 9,94

200 м

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,76

2. Кортни Линдси (США) – 19,87

3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,94

400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,10 

2. Кристофер Бэйли (США) – 44,15

3. Джекори Паттерсон (США) – 44,13

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,65

2. Рэй Бенджамин (США) – 46,71

3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,88

Прыжки с шестом 

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,80

3. Остин Миллер (США) – 5,80

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoМалайка Михамбо
Сара Миттон
logoЧейз Джексон (Или)
logoТара Дэвис-Вудхолл
logoАлисон дос Сантос
logoКишан Томпсон
logoТрэйвон Бромелл
logoЗарнел Хьюз
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logoсборная Швеции
logoАрман Дюплантис
logoСэм Кендрикс
Джекори Паттерсон
logoКристофер Бэйли
logoМэттью Хадсон-Смит
logoТсиге Дугума
Халима Накайи
Пруденс Секгодисо
logoУинфред Яви
сборная Уганды жен
logoПерут Чемутаи
logoФейт Черотич
сборная Ботсваны
Кортни Линдси
Александер Огандо
logoЛетсиле Тебого
logoСандра Элкашевич (Перкович)
logoВалари Оллман
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