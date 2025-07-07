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«Мы занимаемся в холодном помещении с дырами в потолке. От холода колени «летят». Паклин о проблемах легкой атлетики в Севастополе

Игорь Паклин рассказал о сложных условиях для легкой атлетики в Севастополе.

Паклин – чемпион Европы 1986 года по прыжкам в высоту, победитель ЧМ-1987 года в помещении. Сейчас он возглавляет Федерацию легкой атлетики Севастополя.

– Я правильно понимаю, что легкая атлетика Севастополя и Крыма почти никуда не выезжает?

– Мы даже между Севастополем и Крымом не можем провести межрегиональные соревнования, потому что нет возможности включить их в официальный календарь ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики).

Мы не можем выполнить разряды в Симферополе или Ялте, а крымчане – у нас. Приходится выполнять их на выезде или у себя на внутренних стартах. Это сдерживает развитие, но больше всего его тормозит сложная логистика и слабый бюджет на спорт. На сборы нет денег, выехать зимой не получается. Нет манежа, и таким образом выпадают из подготовки 4-5 месяцев.

Зимой у нас холодно, сыро, ветер, дождь. Бесполезно тренироваться. Дети начинают болеть. Зимой легкая атлетика в стагнации, как-то выкарабкаемся к лету, выступаем более-менее, опять уходим в подготовку. Осенью что-то можно показать на первых соревнованиях. А потом все, потому что нет манежа. И это первенство России (юношеские соревнования в Краснодаре – Спортс’’) уже провальное, потому что негде готовиться.

– Севастополь же – не член ВФЛА?

– Нет. Севастополь официально обращался, но пока нет возможности принять. Сейчас в федерацию пришла новая команда, они этим занимаются. Вопрос на повестке дня, во всяком случае я его поднимал. Не знаю, делал ли это Крым.

– Из-за этого федеральные деньги идут мимо?

– Это влияет в первую очередь на финансирование со стороны местных властей, на перспективы развития легкой атлетики. Манеж не строят, даже в планы не ставят. Сколько мы ни убеждаем наши спортивные власти – они строят объекты для бокса, мультикомплексы какие-то. У нас в Севастополе аккредитованы 90 региональных федераций, каких только нет. Вот под них есть базы какие-то. Для легкой атлетики зимней условий нет вообще.

Как-то выкручивались, выходили на выполнение нормативов КМС, даже показывали результаты близко к мастеру спорта, но дальше невозможно. Мы занимаемся в холодном помещении с дырами в потолке. Удалось там двух КМС подготовить в прыжках в высоту. Но от холода колени «летят». На холоде нельзя прыгать.

Это лишь кажется, что у нас южный город, а на самом деле очень холодно. Снег и, главное, влажный ветер, он настолько некомфортный для тренировок на улице, что, кроме видов на выносливость, там никому невозможно заниматься. Мы заходим туда, где есть какие-то стены, чтобы ветра не чувствовалось. Но там три градуса тепла, – рассказал Паклин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Игорь Паклин
прыжки в высоту
ВФЛА
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