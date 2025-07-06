В Мурманской области погибли два участника марафона «Хибины»

Два участника марафона «Хибины» в Мурманской области погибли во время прохождения трейла.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Соревнования проходили 5-6 июля.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия – по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким.

Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле», – написал Чибис в телеграм-канале.