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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Влодарчик, Тентоглу, Столь, Камбунджи, Джозеф, Штефела одержали победы, другие результаты

Влодарчик, Тентоглу, Столь одержали победы на командном ЧЕ по легкой атлетике.

Соревнования проходят с 26 по 29 июня.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Мадрид, Испания

Женщины

100 м с/б

1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,39

2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,39

3. Пиа Скшишовская (Польша) – 12,60

400 м с/б

1. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) – 54,77

2. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,88

3. Лина Нильсен (Великобритания) – 54,90

800 м

1. Анаис Бургуан (Франция) – 1.58,60

2. Одри Верро (Швейцария) – 1.58,78

3. Элоиза Койро (Италия) – 1.59,88

4х100 м, эстафета

1. Нидерланды – 42,02

2. Испания – 42,11

3. Германия – 42,52

Тройной прыжок

1. Каролина Жуайе (Германия) – 14,42

2. Майя Оскаг (Швеция) – 14,18

3. Эрика Джорджия Аноэта Сарачени (Италия) – 14,08

Молот

1. Анита Влодарчик (Польша) – 73,34

2. Силья Косонен (Финляндия) – 73,09

3. Анна Перчейз (Великобритания) – 71,41

Мужчины

110 м с/б

1. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,24

2. Лоренцо Симонелли (Италия) – 13,27

3. Тейд Оджора (Великобритания) – 13,36

400 м с/б

1. Вит Мюллер (Чехия) – 48,46

2. Аластер Чалмерс (Великобритания) – 48,64

3. Жюльен Бонвен (Швейцария) – 48,66

4х100 м, эстафета

1. Нидерланды – 37,87

2. Германия – 38,27

3. Великобритания – 38,33

Прыжки в высоту

1. Ян Штефела (Чехия) – 2,33

2. Маттео Сьоли (Италия) – 2,27

3. Тобиас Потье (Германия) – 2,24

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,46

2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,08

3. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,07

Диск

1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,36

2. Мика Сосна (Германия) – 66,17

3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 65,83

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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прыжки в высоту
тройной прыжок
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