Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Влодарчик, Тентоглу, Столь, Камбунджи, Джозеф, Штефела одержали победы, другие результаты
Соревнования проходят с 26 по 29 июня.
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Мадрид, Испания
Женщины
100 м с/б
1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,39
2. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,39
3. Пиа Скшишовская (Польша) – 12,60
400 м с/б
1. Фатумата Бинта Диалло (Португалия) – 54,77
2. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,88
3. Лина Нильсен (Великобритания) – 54,90
800 м
1. Анаис Бургуан (Франция) – 1.58,60
2. Одри Верро (Швейцария) – 1.58,78
3. Элоиза Койро (Италия) – 1.59,88
4х100 м, эстафета
1. Нидерланды – 42,02
2. Испания – 42,11
3. Германия – 42,52
Тройной прыжок
1. Каролина Жуайе (Германия) – 14,42
2. Майя Оскаг (Швеция) – 14,18
3. Эрика Джорджия Аноэта Сарачени (Италия) – 14,08
Молот
1. Анита Влодарчик (Польша) – 73,34
2. Силья Косонен (Финляндия) – 73,09
3. Анна Перчейз (Великобритания) – 71,41
Мужчины
110 м с/б
1. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,24
2. Лоренцо Симонелли (Италия) – 13,27
3. Тейд Оджора (Великобритания) – 13,36
400 м с/б
1. Вит Мюллер (Чехия) – 48,46
2. Аластер Чалмерс (Великобритания) – 48,64
3. Жюльен Бонвен (Швейцария) – 48,66
4х100 м, эстафета
1. Нидерланды – 37,87
2. Германия – 38,27
3. Великобритания – 38,33
Прыжки в высоту
1. Ян Штефела (Чехия) – 2,33
2. Маттео Сьоли (Италия) – 2,27
3. Тобиас Потье (Германия) – 2,24
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,46
2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,08
3. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,07
Диск
1. Даниэль Столь (Швеция) – 68,36
2. Мика Сосна (Германия) – 66,17
3. Лоуренс Окойе (Великобритания) – 65,83