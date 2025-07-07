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В Мурманской области задержан организатор забега «Хибины», где погибли двое участников

Задержан организатор забега «Хибины», где погибли двое участников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы Мурманской области. 

5-6 июля проходил трейл-забег «Хибины», в ходе которого погибли два человека (62-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 47-летний мужчина из Москвы). По предварительным данным, причиной стало переохлаждение.

Сообщалось, что соревнования были организованы частной компанией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований).

С задержанным сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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