В Мурманской области задержан организатор забега «Хибины», где погибли двое участников

Задержан организатор забега «Хибины», где погибли двое участников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы Мурманской области.

5-6 июля проходил трейл-забег «Хибины», в ходе которого погибли два человека (62-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 47-летний мужчина из Москвы). По предварительным данным, причиной стало переохлаждение.

Сообщалось , что соревнования были организованы частной компанией. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований).

С задержанным сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения.