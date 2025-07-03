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Zasport о расторжении договора с ОКР: «Учитывая текущую мировую ситуацию, возможность полноценного взаимодействия по экипировке олимпийской команды России отсутствует»

В Zasport прокомментировали расторжение договора с ОКР.

Компания Zasport стала официальным экипировщиком олимпийской сборной России в 2017 году, соглашение заключалось до 2025 года.

Накануне стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве.

«Учитывая текущую мировую ситуацию, давление, которое оказывается на российских спортсменов, отстранение атлетов от участия в международных стартах, возможность полноценного взаимодействия по экипировке олимпийской команды России отсутствует», – сообщили в Zasport.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
отстранение и возвращение России
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