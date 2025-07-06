Беатрис Чебет установила мировой рекорд на 5000 м – 13.58,06

Кенийская бегунья Беатрис Чебет установила мировой рекорд на дистанции 5000 м.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине Чебет победила с результатом 13.58,06.

Она превзошла достижение эфиопки Гудаф Цегай (14.00,21), установленное в 2023 году в Орегоне.

Беатрис Чебет 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на дистанциях 5000 и 10 000 метров.