Беатрис Чебет установила мировой рекорд на 5000 м – 13.58,06
Кенийская бегунья Беатрис Чебет установила мировой рекорд на дистанции 5000 м.
На этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине Чебет победила с результатом 13.58,06.
Она превзошла достижение эфиопки Гудаф Цегай (14.00,21), установленное в 2023 году в Орегоне.
Беатрис Чебет 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на дистанциях 5000 и 10 000 метров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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