Фейт Кипьегон побила свой мировой рекорд на 1500 м

Кенийская бегунья Фейт Кипьегон установила мировой рекорд на 1500 м.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине Кипьегон преодолела дистанцию за 3.48,68, что является лучшим результатом в истории.

Прошлый мировой рекорд также принадлежал Кипьегон (3.49,04) и был установлен 7 июля 2024 года в Париже.

Фейт Кипьегон 31 год, она является трехкратной олимпийской чемпионкой на 1500 м.