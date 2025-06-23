В WADA опровергли слова главы USADA о рационе китайских пловцов.

Глава Антидопингового агентства США (USADA ) Трэвис Тайгерт заявил, что американская сторона провела собственное исследование по допинговому делу китайских пловцов. Он отметил, что для обнаружения установленной микродозы триметазидина в рацион спортсмена должно было входить около 5 кг пищи или 26 л жидкости.

«Заявление мистера Тайгерта не основано на науке или фактах. Похоже, что оно было сделано просто для того, чтобы поддержать его заранее подготовленную версию. Дело в том, что следы триметазидина, обнаруженные в пробах спортсменов, соответствуют употреблению зараженной пищи или жидкости. Все научные эксперты, участвовавшие в изучении обстоятельств этого дела, согласились с этим.

Выдавая свои сенсационные домыслы за факты, мистер Тайгерт ввел в заблуждение подкомитет Сената и общественность. Жаль, что некоторые СМИ распространили их, не подвергнув сомнению их достоверность», – отметили в WADA .