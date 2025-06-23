WADA о словах главы USADA про рацион китайских пловцов: «Заявление Тайгерта не основано на науке или фактах»
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что американская сторона провела собственное исследование по допинговому делу китайских пловцов. Он отметил, что для обнаружения установленной микродозы триметазидина в рацион спортсмена должно было входить около 5 кг пищи или 26 л жидкости.
«Заявление мистера Тайгерта не основано на науке или фактах. Похоже, что оно было сделано просто для того, чтобы поддержать его заранее подготовленную версию. Дело в том, что следы триметазидина, обнаруженные в пробах спортсменов, соответствуют употреблению зараженной пищи или жидкости. Все научные эксперты, участвовавшие в изучении обстоятельств этого дела, согласились с этим.
Выдавая свои сенсационные домыслы за факты, мистер Тайгерт ввел в заблуждение подкомитет Сената и общественность. Жаль, что некоторые СМИ распространили их, не подвергнув сомнению их достоверность», – отметили в WADA.