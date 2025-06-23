Чуба Хаббард хочет сыграть за сборную Канады на олимпийском турнире по флаг-футболу

Раннинбек «Каролина Пэнтерс» Чуба Хаббард, родом из Эдмонтона (Альберта), мечтает представить Канаду на Олимпийских играх 2028 года в турнире по флаг-футболу.

«Хочу ли я сыграть за сборную Канады? Еще бы! Я не знаю, как все устроено, но планирую играть в лиге и быть в форме в 2028-м. Так что если меня позовут — это будет честь», — сказал он.

Хаббард — уроженец канадского города Эдмонтон.

Тренер сборной Канады по флаг-футболу Чед Палмер ранее отмечал, что игроки НФЛ, скорее всего, превзойдут профессионалов, специализирующихся на флаг-футболе.