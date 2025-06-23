Чуба Хаббард хочет сыграть за сборную Канады на олимпийском турнире по флаг-футболу
Раннинбек «Каролина Пэнтерс» Чуба Хаббард, родом из Эдмонтона (Альберта), мечтает представить Канаду на Олимпийских играх 2028 года в турнире по флаг-футболу.
«Хочу ли я сыграть за сборную Канады? Еще бы! Я не знаю, как все устроено, но планирую играть в лиге и быть в форме в 2028-м. Так что если меня позовут — это будет честь», — сказал он.
Хаббард — уроженец канадского города Эдмонтон.
Тренер сборной Канады по флаг-футболу Чед Палмер ранее отмечал, что игроки НФЛ, скорее всего, превзойдут профессионалов, специализирующихся на флаг-футболе.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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