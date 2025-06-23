Сергей Фесиков: «Рады, что число пловцов на Кубке России возросло. Значит, страна хочет плыть к Олимпийским играм»

Фесиков порадовался росту числа участников Кубка России по плаванию.

«Обычное количество участников было 500–550. Сегодня мы рады тому, что количество выросло до 752. Это действительно достойно. Значит, страна плывет, ориентируется, страна хочет плыть к Олимпийским играм, чемпионатам мира.

Мы надеемся, что молодые дарования, звездочки составят конкуренцию, и мы здесь увидим потенциально тех людей, которые в ближайшие три года в составе сборной будут готовиться к Олимпиаде», – рассказал спортивный директор по плаванию в Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.