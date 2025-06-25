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Дмитрий Губерниев: «Почему не отстраняют США? Нам нужно избавляться от комплекса младшего брата и поменьше обращать внимание на то, что у них»

Губерниев ответил, надо ли отстранять США и Израиль от международных стартов.

США поддержали военные действия Израиля в отношении Ирана.

«Почему не отстраняют США? Нам нужно избавляться от комплекса младшего брата и поменьше обращать внимание на то, что у них. Почему не отстранили Израиль или США — это разговоры в пользу бедных. Нам нужно думать о наших целях и наших проблемах, о том, как вернуть наших спортсменов.

Не нужно кивать на соседей, нужно заниматься своими делами. Тут идет подмена понятий: нас отстранили, а их нет. С моей точки зрения, эти разговоры приведут только в тупик. Своя рубашка ближе к телу. Вот о ней и нужно думать», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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