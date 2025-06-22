Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»

Дмитрий Губерниев высказался о позиции IBU в отношении россиян.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) назвал «крайне низкими » шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Честно говоря, я не понимаю, зачем вообще IBU выпускает такие релизы. Была бы новость, если бы сказали: «Русские ребята, мы вас допускаем». И так понятно, что в биатлоне, лыжах и в целом зимних видах спорта ситуация для нас очень плохая. Они делают вид, что якобы в чем-то заинтересованы или что-то там работают.

FIS (Международная федерация лыжного спорта) говорит, что допустит россиян. Кто-то в биатлоне говорит, что, наверное, примем решение. Ничего не произойдет на фоне нынешней зоны турбулентности. Поэтому я не понимаю, зачем выпускать такие релизы. Для меня это странная история.

Они ориентированы на другое. В этом смысле IBU и многие другие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей. Поскольку никаких договоренностей нет и в ближайшее время не предвидится, никуда допущены мы не будем», – сказал спортивный комментатор Губерниев .