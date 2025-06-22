  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»
2

Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»

Дмитрий Губерниев высказался о позиции IBU в отношении россиян.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) назвал «крайне низкими» шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. 

«Честно говоря, я не понимаю, зачем вообще IBU выпускает такие релизы. Была бы новость, если бы сказали: «Русские ребята, мы вас допускаем». И так понятно, что в биатлоне, лыжах и в целом зимних видах спорта ситуация для нас очень плохая. Они делают вид, что якобы в чем-то заинтересованы или что-то там работают.

FIS (Международная федерация лыжного спорта) говорит, что допустит россиян. Кто-то в биатлоне говорит, что, наверное, примем решение. Ничего не произойдет на фоне нынешней зоны турбулентности. Поэтому я не понимаю, зачем выпускать такие релизы. Для меня это странная история.

Они ориентированы на другое. В этом смысле IBU и многие другие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей. Поскольку никаких договоренностей нет и в ближайшее время не предвидится, никуда допущены мы не будем», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoДмитрий Губерниев
logoIBU
Политика
logoсборная России
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»
1сегодня, 14:12
IBU: «Не видим вариантов, при которых россияне и белорусы смогут заявиться на Олимпиаду-2026. Шансы крайне низкие»
73сегодня, 09:39
Виктор Майгуров: «Все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде. Приятно удивимся, если нас допустят»
1сегодня, 08:31
Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2026: «Определенностей нет, мы ведем работу с МПК. Надеемся, что добьемся допуска наших ребят»
1сегодня, 07:56
Губерниев о ситуации с патронами: «В отличие от Пака, я собираю информацию на местах. Если слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта»
5вчера, 16:33
Пак о словах Губерниева про нехватку патронов: «Не знаю, откуда такая информация. Имеются небольшие трудности, связанные с логистикой, но глобальных проблем нет»
20вчера, 14:37
Истомин о сборе своей группы в Антхольце: «Организационные сложности есть, но пытаемся все решить. Готовимся, итальянская сторона идет нам навстречу»
вчера, 14:19
Дмитрий Губерниев: «СБР – молодцы, что занимаются организацией сбора в Антхольце. Необходимо выезжать в Европу, чтобы держать в тонусе и себя, и соперников»
4вчера, 14:08
Тренер Прокунин будет работать с Анастасией и Каримом Халили
20 июня, 19:06
Кентен Фийон-Майе: «У меня по-прежнему есть желание побеждать. С Олимпиадой я смогу найти еще больше мотивации»
120 июня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32