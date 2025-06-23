Губерниев о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Вторичная история. Не думаю, что россияне сильно огорчатся от того, что не увидят американские трофеи на нашей земле»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию.

В этом году трофей в составе «Флориды» выиграли два российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов .

С 2022 года НХЛ не разрешает привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Есть такая поговорка на Руси: «Хозяин – барин». Кубок североамериканский, правила устанавливают они. Играть нам позволяют, кубки привозить – нет. Такие правила у них. Значит, так решили. Мы на эту ситуацию можем как‑то повлиять? Нет.

Но мне кажется, что приезд кубка – вторичная история. Главное, что ребята его выиграли и золотыми буквами вписали свои имена в историю хоккея.

Мы, конечно, очень рады за парней, но не думаю, что россияне очень сильно огорчатся от того, что не увидят американские трофеи на российской земле. Нам и без этого есть чем заняться. А за ребят безусловно мы рады, менее великими они от этого не становятся», – сказал комментатор.

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