В Тульской области убиты директор колледжа олимпийского резерва Новомосковска и его адвокат
В Тульской области убили директора колледжа олимпийского резерва Новомосковска.
Убийство было совершено в Новомосковском районе. Жертвами стали руководитель Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов.
Их тела с огнестрельными ранениями были найдены на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая.
По информации SHOT, основной версией произошедшего является заказное убийство. Предположительно, жертвы зарабатывали выдачей займов под проценты и сегодня должны были встретиться с должниками. Однако во время встречи по их машине открыл огонь неизвестный, смертельно ранил Архипова и Аксенова, после чего скрылся с места.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Shot
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