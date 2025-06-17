Иранские шахматисты не смогли приехать в Ханты-Мансийск, где пройдет Азиатская лига чемпионов среди клубов

Иранские шахматисты не смогли приехать на турнир в Ханты-Мансийск.

Об этом сообщили в Югорской шахматной академии.

С 18 по 25 июня в городе пройдет Азиатская лига чемпионов среди клубов . Иран должна была представить команда Lorestan Aflak Chess Club.

Таким образом, на турнире сыграют девять клубов вместо десяти: из Китая, Индии, Монголии, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, а также три команды из России.

Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.