Иранские шахматисты не смогли приехать в Ханты-Мансийск, где пройдет Азиатская лига чемпионов среди клубов
Иранские шахматисты не смогли приехать на турнир в Ханты-Мансийск.
Об этом сообщили в Югорской шахматной академии.
С 18 по 25 июня в городе пройдет Азиатская лига чемпионов среди клубов. Иран должна была представить команда Lorestan Aflak Chess Club.
Таким образом, на турнире сыграют девять клубов вместо десяти: из Китая, Индии, Монголии, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, а также три команды из России.
Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация шахмат России
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