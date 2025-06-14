Российские спортсмены на Универсиаде в Германии будут выступать в белой или однотонной форме
Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС).
Согласно документам, полученным от FISU, спортивная форма нейтральных атлетов должна быть полностью белой или одноцветной, за исключением случаев, когда это невозможно в соответствии с правилами международных спортивных федераций.
Спортивная форма, одежда, оборудование, аксессуары и личные вещи нейтральных спортсменов и сопровождающего персонала не должны демонстрировать упоминания или отсылки к РФ, Беларуси или их национальным федерациям студенческого спорта. Не должно быть национальной символики России или Беларуси (флага, герба, любых национальных символов или эмблем) на любом языке и в любом формате.
Также на форме не должно быть надписей или символов поддержки боевых действий на Украине. Запрещено размещать эмблемы/обозначения российских и белорусских организаций или структур, выражения с прямым или косвенным политическим подтекстом.
Всемирная летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии.
Российские и белорусские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе. В предварительную заявку вошло более 150 спортсменов, а также около 50 тренеров, врачей и других официальных лиц из РФ.