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Российские спортсмены смогут принять участие в параде открытия Универсиады в Германии

Россиянам разрешили участвовать в параде открытия Универсиады в Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. 

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии – Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. 

«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается участвовать в церемониях открытия и закрытия соревнований FISU.

Отдельные нейтральные спортсмены будут участвовать в параде во время церемонии открытия и/или закрытия вместе с делегациями из других стран.

Нейтральные спортсмены пройдут маршем перед страной-организатором. Перед выступлением отдельных нейтральных спортсменов будет вывешен плакат с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) и использован флаг FISU.

Отдельные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых какой-либо третьей стороной во время или после их участия в мероприятиях FISU», – заявили в пресс-службе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
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