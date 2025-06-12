Российские спортсмены смогут принять участие в параде открытия Универсиады в Германии

Россиянам разрешили участвовать в параде открытия Универсиады в Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии – Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается участвовать в церемониях открытия и закрытия соревнований FISU.

Отдельные нейтральные спортсмены будут участвовать в параде во время церемонии открытия и/или закрытия вместе с делегациями из других стран.

Нейтральные спортсмены пройдут маршем перед страной-организатором. Перед выступлением отдельных нейтральных спортсменов будет вывешен плакат с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) и использован флаг FISU.

Отдельные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых какой-либо третьей стороной во время или после их участия в мероприятиях FISU», – заявили в пресс-службе.