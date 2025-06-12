Томас Бах: «Я не буду навязывать МОК свои идеи, теперь все будет зависеть от нового руководства»
Томас Бах заявил, что не будет навязывать свои идеи новому руководству МОК.
Олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года. 23 июня он оставит свой пост, новым президентом МОК станет двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
«У меня два плана на будущее: сон и спорт. Это начало, а потом посмотрим, будет ли у меня отдых.
Затем посмотрим, будут ли у кого-то идеи, могу ли я еще быть полезным. Пока никто не знает, кому и чем я могу быть полезен.
Я всегда буду готов, если меня попросят, что-то сказать или дать совет олимпийскому движению, но я не буду навязывать какие-то свои идеи, теперь все будет зависеть от нового руководства», – сказал Бах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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