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Витольд Банька: «WADA не зависит от политических, национальных или институциональных повесток»

Витольд Банька считает, что WADA не зависит от политической повестки.

Сегодня он был переизбран главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) на очередной трехлетний срок. 

«Мы следуем фактам, куда бы они нас ни привели, без страха или благосклонности к кому-либо. Мы не зависим от политических, национальных или институциональных повесток.

И мы прозрачны, потому что считаем, что это укрепляет доверие и поощряет этичное поведение, обеспечивая при этом открытое общение», – заявил Банька.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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Витольд Банька
ТАСС
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