Витольд Банька: «WADA не зависит от политических, национальных или институциональных повесток»

Витольд Банька считает, что WADA не зависит от политической повестки.

Сегодня он был переизбран главой Всемирного антидопингового агентства (WADA ) на очередной трехлетний срок.

«Мы следуем фактам, куда бы они нас ни привели, без страха или благосклонности к кому-либо. Мы не зависим от политических, национальных или институциональных повесток.

И мы прозрачны, потому что считаем, что это укрепляет доверие и поощряет этичное поведение, обеспечивая при этом открытое общение», – заявил Банька .