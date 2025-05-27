Чемпион мира Сергей Шубенков пропустит начало летнего сезона из-за травмы ноги.

Об этом сообщил личный тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

«На одном из весенних тренировочных сборов, которые проходили в Адлере, Шубенков получил повреждение икроножной мышцы. В конце апреля после возвращения домой в Барнаул он прошел медицинское обследование, которое показало серьезность повреждения.

Сейчас Сергей проходит курс лечения, майский командный чемпионат России в Сочи и московский Мемориал Знаменских в начале июня он точно пропустит. Возможно, Шубенков откроет сезон в третьей декаде июня на Кубке России в Жуковском, но нельзя исключать, что он сумеет восстановиться только к августовскому чемпионату страны», – рассказал Клевцов.

Шубенкову 34 года, он победитель чемпионата мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами.

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