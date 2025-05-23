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WADA осудило проведение первой в истории «Олимпиады на стероидах»

WADA осуждает проведение «Расширенных игр», где не будет допинг-контроля.

Enhanced Games – «Расширенные игры», где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA осуждает «Расширенные игры» как опасную и безответственную концепцию. Здоровье и благополучие спортсменов являются приоритетом номер один для нас. 

Очевидно, что данное мероприятие поставит это под угрозу, поскольку оно направлено на поощрение использования спортсменами сильнодействующих веществ и запрешенных методов в целях развлечения и маркетинга.

На протяжении многих лет мы наблюдали примеры того, как спортсмены страдали от серьезных долгосрочных побочных эффектов, вызванных использованием запрещенных веществ и методов. Некоторые из них умерли.

Это та область, которая должна объединять все антидопинговые организации и правительства по всему миру, и не в последнюю очередь в США, где сейчас планируется провести это мероприятие. Мы приглашаем всех наших партнеров по чистому спорту, включая атлетов, присоединиться к нам и осудить это мероприятие, независимо от его богатых и влиятельных сторонников.

С самого начала стало ясно, что организаторы «Расширенных игр» нацелены на продажу своей продукции и приуменьшают риски. То, что элитных спортсменов побуждают продвигать применение запрещенных и потенциально опасных веществ, вредно, особенно для молодежи.

WADA предупреждает спортсменов и вспомогательный персонал, что если они примут участие в «Расширенных играх», то рискуют нарушить антидопинговые правила.

Они также поставят под угрозу свою репутацию, поскольку рискуют навсегда остаться связанными с допингом», – говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства. 

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: WADA
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Расширенные Игры (Enhanced Games)
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