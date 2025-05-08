Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности
Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов.
Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку. Совместно защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного и справедливого спорта», – говорится в тексте заявления.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости