Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности

Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов.

Сегодня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку. Совместно защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного и справедливого спорта», – говорится в тексте заявления.