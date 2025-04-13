17-летний австралиец Гоут Гоут показал второе время в истории на 200 м среди юниоров – 19,84

17-летний австралиец Гоут показал второе время в истории на 200 м среди юниоров.

Сегодня на чемпионате Австралии Гоут Гоут одержал победу на 200 м с результатом 19,84.

Это второе время в истории для бегуна моложе 20 лет. Рекорд принадлежит американцу Эрриону Найтону – в 2022-м тот пробежал за 19,49.

10 апреля Гоут выиграл и на стометровке с результатом 9,99. Причем ровно такое же время он показал и в полуфинале.