Губерниев о кандидатах в главы МОК: «Любой смягчит позицию к России. Коу точно смягчит, я знаю это непосредственно из его окружения»
Губерниев считает, что Коу смягчит позицию по России, если возглавит МОК.
20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). На пост претендуют семь человек, в том числе глава World Athletics Себастьян Коу.
«Я уверен, что любой человек, который придет на эту должность, смягчит позицию по отношению к России. Это совершенно точно. Себастьян Коу точно ее смягчит, я знаю это точно непосредственно из окружения Себастьяна Коу.
Это политическая должность, которая очень сильно зависит от того, что происходит на планете Земля. Поэтому есть шанс, что кто бы ни пришел, все будет чуть-чуть по-другому и немного в нашу сторону», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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