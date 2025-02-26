Иоланда Чен заявила, что Себастьян Коу «станет лучшим другом Москвы».

Ранее кандидат в президенты МОК Коу не исключил возвращения России в случае избрания. «Если будет достигнуто мирное соглашение, гораздо лучше иметь людей в спорте, чем за его пределами», – заявил он в интервью Пирсу Моргану.

«Коу будет делать все, что ему прикажут. Он по-прежнему главный русофоб в мировом спорте, не верьте ему. Но ветер перемен уже подул в нашу сторону, и Коу станет лучшим другом Москвы.

Скоро он будет радостно вспоминать, как приезжал в нашу страну на конференцию, как выигрывал в Москве Олимпийские игры, как он здесь выпивал и закусывал. У Коу больше всех рыло в пуху. Поэтому он сейчас изо всех сил носом своим крутит, как волк, нюхает, где можно поживиться», – сказала призер чемпионата мира по легкой атлетике, комментатор.

«Если позвонит Путин, я возьму трубку». Коу пообещал вернуть наших, когда возглавит МОК