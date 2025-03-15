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Министерство спорта России выделит на гранты в сфере физической культуры и спорта более 230 млн рублей

Минспорт выделит на гранты в сфере физической культуры и спорта более 230 млн рублей.

Конкурсный отбор проводится по двум номинациям. Первая – проекты, направленные на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом (не менее 15 000 человек), реализуемые некоммерческими организациями (НКО) не менее чем в половине субъектов РФ.

Вторая – проекты, направленные на вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом (не менее 10 000 человек), реализуемые НКО. Срок подачи заявок завершится 31 марта.

«Мы поддерживаем организации, которые вносят значительный вклад в развитие массового спорта и физической культуры в нашей стране. В этом году в рамках комплексной государственной программы «Спорт России» на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта Минспорт России выделит 230,85 млн рублей.

Конкурс грантов охватывает такие ключевые направления, как поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие спорта в воссоединенных регионах, вовлечение жителей сельских территорий и молодежи в активный образ жизни и другие.

Мы уверены, что победители конкурса, их должно быть не менее 30, реализуют проекты, которые помогут тысячам граждан стать ближе к спорту и укрепить здоровье», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Министерство спорта России
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