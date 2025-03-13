Федерации по олимпийским видам спорта получили 22 млрд рублей за счет отчислений от букмекеров в 2024 году, РФС – 5,4 млрд рублей

Федерации по олимпийским видам спорта за год получили 22 млрд руб. от букмекеров.

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

В своем докладе он отметил, что федерации по неолимпийским видам спорта в 2024 году получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги – 2,3 млрд рублей, федерации по паралимпийским видам спорта – 0,9 млрд рублей.

«Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд рублей, Федерация настольного тенниса России – 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России – 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России – 1,5 млрд рублей», – сказал Никитин.

В будущем доходы от ставок на российские спортивные события будут распределяться федерациям и лигам, а на зарубежные – в Российский спортивный фонд.

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