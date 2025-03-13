Федерации по олимпийским видам спорта получили 22 млрд рублей за счет отчислений от букмекеров в 2024 году, РФС – 5,4 млрд рублей
Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.
В своем докладе он отметил, что федерации по неолимпийским видам спорта в 2024 году получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги – 2,3 млрд рублей, федерации по паралимпийским видам спорта – 0,9 млрд рублей.
«Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд рублей, Федерация настольного тенниса России – 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России – 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России – 1,5 млрд рублей», – сказал Никитин.
В будущем доходы от ставок на российские спортивные события будут распределяться федерациям и лигам, а на зарубежные – в Российский спортивный фонд.
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