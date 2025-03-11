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В США легкоатлетка получила сотрясение мозга после удара соперницы во время эстафеты

В США легкоатлетка получила сотрясение мозга после удара соперницы.

Инцидент произошел во время чемпионате штата Вирджиния среди юниоров в помещении. 

Ученица старшей школы Бруквилла Кейлен Такер бежала второй этап эстафеты 4×200 м. Ее соперница по этапу была Алайла Эверетт из школы IC Norcom. 

Когда Такер обогнала Эверетт, та нанесла ей сильный удар эстафетной палочкой по голове. Такер не смогла продолжить забег и упала, а Эверетт продолжила бежать. После финиша никаких извинений она не принесла. Команда школы IC Norcom была дисквалифицирована. 

В результате удара Кейлен Такер получила сотрясение мозга и перелом черепа.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Washington Post
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Бег
Алайла Эверетт
Кейлен Такер
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