8

Трехкратный чемпион мира бегун Керли арестован в США после конфликта с полицейскими

Олимпийский призер Фред Керли арестован в США после конфликта с полицейскими.

Инцидент произошел в городе Майами-Бич поздно вечером в четверг. Керли пытался пройти к своему припаркованному автомобилю, когда полицейские исследовали не связанное с этим место происшествия. Стражи правопорядка велели спортсмену обойти территорию, но он начал с ними спорить, что привело к стычке. В итоге Керли арестовали с применением электрошокера.

Атлет обвиняется в нанесении побоев полицейскому, сопротивлении полиции и нарушении общественного порядка.

29-летний Керли – двукратный призер Олимпийский игр (2020, 2024) в беге на 100 метров, трехкратный чемпион мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ESPN
Бег
logoФред Керли
происшествия
logoсборная США
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Американцы ооопять намудрили с эстафетной палочкой в спринте! Мучаются уже 24 года
5110 августа 2024, 05:51
0,005 секунды между золотом и серебром на 100-метровке – как это выглядит в жизни и на фотофинише?
304 августа 2024, 20:51
Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Лайлс победил на 100 м, Магучих – в прыжках в высоту, Катцберг – в метании молота, другие результаты
4394 августа 2024, 19:56
Рекомендуем
Главные новости
Чичерова о смерти Трофимова: «Масштабная личность в легкоатлетическом мире. Светлая ему память»
1вчера, 12:52
Исинбаева о смерти тренера Трофимова: «Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но главное, становиться сильной личностью. Каждый успех, каждая медаль – его заслуга»
14вчера, 10:46
Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
5вчера, 09:23
Дегтярев о событии года в спорте: «Считаю таковым Паралимпийские игры. Наши с огромным трудом, под большим давлением смогли отобраться, а потом и успешно выступить»
1130 декабря 2024, 08:20
Белорусов допустили до Европейских юношеских олимпийских фестивалей
1429 декабря 2024, 17:13
Михаил Дегтярев: «Ни одного препятствия к восстановлению ОКР сегодня нет. Мы в контакте с МОК, это будет первое – что нас признают обратно»
1128 декабря 2024, 13:44
Михаил Дегтярев: «Загадаю на Новый год возвращение наших спортсменов на международную арену. Будем делать все для этого»
6128 декабря 2024, 08:33
Вероника Логинова: «В 2024 году средняя стоимость допинг-пробы возросла до 46,5 тыс. рублей. Но мы укладываемся в бюджет и выполняем годовой план по сбору»
826 декабря 2024, 07:29
Дмитрий Чернышенко: «Необходимо поддерживать наших спортсменов, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг»
625 декабря 2024, 17:14
Михаил Дегтярев: «Как бы ни называли Коу ярым русофобом, можно и нужно договариваться в интересах спортсменов. Легкая атлетика только выиграет»
225 декабря 2024, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
1вчера, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
вчера, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября 2024, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября 2024, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
715 октября 2024, 10:43
Рекомендуем