Трехкратный чемпион мира бегун Керли арестован в США после конфликта с полицейскими
Олимпийский призер Фред Керли арестован в США после конфликта с полицейскими.
Инцидент произошел в городе Майами-Бич поздно вечером в четверг. Керли пытался пройти к своему припаркованному автомобилю, когда полицейские исследовали не связанное с этим место происшествия. Стражи правопорядка велели спортсмену обойти территорию, но он начал с ними спорить, что привело к стычке. В итоге Керли арестовали с применением электрошокера.
Атлет обвиняется в нанесении побоев полицейскому, сопротивлении полиции и нарушении общественного порядка.
29-летний Керли – двукратный призер Олимпийский игр (2020, 2024) в беге на 100 метров, трехкратный чемпион мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ESPN
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