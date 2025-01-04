Трехкратный чемпион мира бегун Керли арестован в США после конфликта с полицейскими

Олимпийский призер Фред Керли арестован в США после конфликта с полицейскими.

Инцидент произошел в городе Майами-Бич поздно вечером в четверг. Керли пытался пройти к своему припаркованному автомобилю, когда полицейские исследовали не связанное с этим место происшествия. Стражи правопорядка велели спортсмену обойти территорию, но он начал с ними спорить, что привело к стычке. В итоге Керли арестовали с применением электрошокера.

Атлет обвиняется в нанесении побоев полицейскому, сопротивлении полиции и нарушении общественного порядка.

29-летний Керли – двукратный призер Олимпийский игр (2020, 2024) в беге на 100 метров, трехкратный чемпион мира.