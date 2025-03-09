Чемпионат Европы в залах. Клавер, Диас Эрнандес, Мозер, Дорощук, Япикино одержали победы, Михамбо – 3-я, другие результаты

В Апелдорне прошел третий день чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.

Чемпионат Европы в залах Апелдорн, Нидерланды Женщины 400 м 1. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,38 2. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 50,45 3. Паула Севилья (Испания) – 50,99 Прыжки с шестом 1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,80 2. Тина Сутей (Словения) – 4,75 3. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,70 Прыжки в длину 1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,94 2. Анник Келин (Швейцария) – 6,90 3. Малайка Михамбо (Германия) – 6,88 Мужчины 60 м 1. Джеремайя Азу (Великобритания) – 6,49 2. Хенрик Ларссон (Швеция) – 6,52 3. Эндрю Робертсон (Великобритания) – 6,55 400 м 1. Аттила Молнар (Венгрия) – 45,25 2. Максимилиан Швед (Польша) – 45,31 3. Джими Судриль (Франция) – 45,59 Прыжки в высоту 1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34 2. Ян Штефела (Чехия) – 2,29 3. Маттео Сьоли (Италия) – 2,29 Тройной прыжок 1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,71 2. Макс Хесс (Германия) – 17,43 3. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,19 Семиборье 1. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 6558 2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 6506 3. Тилль Штайнфорт (Германия) – 6388