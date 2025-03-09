Чемпионат Европы в залах. Клавер, Диас Эрнандес, Мозер, Дорощук, Япикино одержали победы, Михамбо – 3-я, другие результаты
Чемпионат Европы в залах
Апелдорн, Нидерланды
Женщины
400 м
1. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,38
2. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 50,45
3. Паула Севилья (Испания) – 50,99
Прыжки с шестом
1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,80
2. Тина Сутей (Словения) – 4,75
3. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,70
Прыжки в длину
1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,94
2. Анник Келин (Швейцария) – 6,90
3. Малайка Михамбо (Германия) – 6,88
Мужчины
60 м
1. Джеремайя Азу (Великобритания) – 6,49
2. Хенрик Ларссон (Швеция) – 6,52
3. Эндрю Робертсон (Великобритания) – 6,55
400 м
1. Аттила Молнар (Венгрия) – 45,25
2. Максимилиан Швед (Польша) – 45,31
3. Джими Судриль (Франция) – 45,59
Прыжки в высоту
1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34
2. Ян Штефела (Чехия) – 2,29
3. Маттео Сьоли (Италия) – 2,29
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,71
2. Макс Хесс (Германия) – 17,43
3. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,19
Семиборье
1. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 6558
2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 6506
3. Тилль Штайнфорт (Германия) – 6388
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