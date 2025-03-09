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Чемпионат Европы в залах. Клавер, Диас Эрнандес, Мозер, Дорощук, Япикино одержали победы, Михамбо – 3-я, другие результаты

В Апелдорне прошел третий день чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.

Чемпионат Европы в залах

Апелдорн, Нидерланды

Женщины

400 м

1. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,38

2. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 50,45

3. Паула Севилья (Испания) – 50,99

Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,80

2. Тина Сутей (Словения) – 4,75

3. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,70

Прыжки в длину

1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,94

2. Анник Келин (Швейцария) – 6,90

3. Малайка Михамбо (Германия) – 6,88

Мужчины

60 м

1. Джеремайя Азу (Великобритания) – 6,49

2. Хенрик Ларссон (Швеция) – 6,52

3. Эндрю Робертсон (Великобритания) – 6,55

400 м

1. Аттила Молнар (Венгрия) – 45,25

2. Максимилиан Швед (Польша) – 45,31

3. Джими Судриль (Франция) – 45,59

Прыжки в высоту

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34

2. Ян Штефела (Чехия) – 2,29

3. Маттео Сьоли (Италия) – 2,29

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,71

2. Макс Хесс (Германия) – 17,43

3. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,19

Семиборье

1. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 6558

2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 6506

3. Тилль Штайнфорт (Германия) – 6388

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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