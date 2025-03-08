Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Пелетейро, Камбунджи, Шимански, Гийемо одержали победы, другие результаты
Чемпионат Европы в залах
Апелдорн, Нидерланды
Мужчины
Прыжки в длину
1. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,13
2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,12
3. Лестер Лескай (Испания) – 8,12
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.36,56
2. Азеддин Хабз (Франция) – 3.36,92
3. Исаак Надер (Португалия) – 3.37,10
60 м с/б
1. Якуб Шимански (Польша) – 7,43
2. Вийем Белочян (Франция) – 7,45
3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 7,50
Женщины
Тройной прыжок
1. Ана Пелетейро (Испания) – 14,37
2. Дьяна Ана Мария Йон (Румыния) – 14,31
3. Сенни Салминен (Финляндия) – 13,99
1500 м
1. Агата Гийемо (Франция) – 4.07,23
2. Саломе Афонсо (Португалия) – 4.07,66
3. Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания) – 4.08,45
60 м с/б
1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 7,67
2. Надин Виссер (Нидерланды) – 7,72
3. Пиа Скшишовская (Польша) – 7,83
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