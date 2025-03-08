Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Пелетейро, Камбунджи, Шимански, Гийемо одержали победы, другие результаты

В Апелдорне прошел второй день чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.

Чемпионат Европы в залах Апелдорн, Нидерланды Мужчины Прыжки в длину 1. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,13 2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,12 3. Лестер Лескай (Испания) – 8,12 1500 м 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.36,56 2. Азеддин Хабз (Франция) – 3.36,92 3. Исаак Надер (Португалия) – 3.37,10 60 м с/б 1. Якуб Шимански (Польша) – 7,43 2. Вийем Белочян (Франция) – 7,45 3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 7,50 Женщины Тройной прыжок 1. Ана Пелетейро (Испания) – 14,37 2. Дьяна Ана Мария Йон (Румыния) – 14,31 3. Сенни Салминен (Финляндия) – 13,99 1500 м 1. Агата Гийемо (Франция) – 4.07,23 2. Саломе Афонсо (Португалия) – 4.07,66 3. Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания) – 4.08,45 60 м с/б 1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 7,67 2. Надин Виссер (Нидерланды) – 7,72 3. Пиа Скшишовская (Польша) – 7,83