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Чемпионат Европы в залах. Ингебригтсен, Пелетейро, Камбунджи, Шимански, Гийемо одержали победы, другие результаты

В Апелдорне прошел второй день чемпионата Европы по легкой атлетике в залах.

Чемпионат Европы в залах

Апелдорн, Нидерланды

Мужчины

Прыжки в длину

1. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,13

2. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,12

3. Лестер Лескай (Испания) – 8,12

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.36,56

2. Азеддин Хабз (Франция) – 3.36,92

3. Исаак Надер (Португалия) – 3.37,10

60 м с/б

1. Якуб Шимански (Польша) – 7,43

2. Вийем Белочян (Франция) – 7,45

3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 7,50

Женщины

Тройной прыжок

1. Ана Пелетейро (Испания) – 14,37

2. Дьяна Ана Мария Йон (Румыния) – 14,31

3. Сенни Салминен (Финляндия) – 13,99

1500 м

1. Агата Гийемо (Франция) – 4.07,23

2. Саломе Афонсо (Португалия) – 4.07,66

3. Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания) – 4.08,45

60 м с/б

1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 7,67

2. Надин Виссер (Нидерланды) – 7,72

3. Пиа Скшишовская (Польша) – 7,83

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Вильгельм Белочян
Надин Виссер
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