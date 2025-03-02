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Елена Соколова о международных стартах: «Я про это уже не думаю. Уже десять лет длится вся эта ситуация»

Легкоатлетка Елена Соколова не думает о допуске до международных стартов.

Накануне Соколова победила в прыжках в длину на чемпионате России в залах с лучшей попыткой 6,79 м.

– Конечно, я рада результату. Вчера было тяжело проходить квалификацию. Трудно понять ее смысл. На чемпионате Европы и мира зимой отменили квалификацию. 16 человек сразу прыгают финал. А нас 24 человек заставляют прыгать в одном потоке, стоять в куче. Это всё неудобно и отнимает много сил. Мне было сложно собраться и прыгнуть. Но сегодня я собралась. Спасибо Виктории Горловой, что вывела меня на этот результат.

– Вам совсем немного не хватило до норматива чемпионата Европы. Расстроились?

– Нет. Я давно занимаюсь спортом не ради денег, а ради удовольствия. Норматив вообще не важен. Нормативы сейчас условные. К примеру, если бы сейчас нас допустили на чемпионат Европы, я бы поехала туда с этим результатом.

– Как думаете, возможно ли возвращение на международную арену в ближайшее время?

– Я про это уже не думаю. Уже десять лет длится вся эта ситуация. Как только подумаешь и настроишься, ничего не происходит.

– А если все‑таки примут положительное решение, вы будете готовы выступать?

– Думаю, да. Я всегда готова, – сказала Соколова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoЕлена Соколова
прыжки в длину
чемпионат России в залах
logoсборная России жен
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