Дегтярев читает Спортс”: «Много кого еще. Сейчас вообще век борьбы за внимание, повестка мощнейшая»
– Что сами читаете про спорт?
– Все! Ваш канал читаю – SportFack (телеграм-канал Владимира Иванова, интервьюера – Спортс’’).
– А комменты не оставляете.
– Нет, но лайкнуть могу!
– Так, что еще?
– Все официальные СМИ: понятно Спортс”, Russia Today, «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», «Матч» и все-все.
Из авторских «Мутко против» нравится. Хороший, забавный. «Голый спорт». «Спорт и сплетни» Яременко, я его знаю много лет, он острый. Разумеется, «Реальный Губер». Недавно подписался на его сына – «Нереальный Губер». Михаил талантливый парень, далеко пойдет – гены! «Ноу криминалити» – веселый, «Футбольный Биги» – там колко, посматриваю за Брюсовым, чтобы не заблудился, Вайцеховскую читаю.
Много кого еще. Сейчас вообще век борьбы за внимание. Повестка мощнейшая, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу”.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
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