Дегтярев читает Спортс”: «Много кого еще. Сейчас вообще век борьбы за внимание, повестка мощнейшая»

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что читает Спортс”.

– Что сами читаете про спорт?

– Все! Ваш канал читаю – SportFack (телеграм-канал Владимира Иванова, интервьюера – Спортс’’).

– А комменты не оставляете.

– Нет, но лайкнуть могу!

– Так, что еще?

– Все официальные СМИ: понятно Спортс” , Russia Today, «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», «Матч» и все-все.

Из авторских «Мутко против» нравится. Хороший, забавный. «Голый спорт». «Спорт и сплетни» Яременко, я его знаю много лет, он острый. Разумеется, «Реальный Губер». Недавно подписался на его сына – «Нереальный Губер». Михаил талантливый парень, далеко пойдет – гены! «Ноу криминалити» – веселый, «Футбольный Биги» – там колко, посматриваю за Брюсовым, чтобы не заблудился, Вайцеховскую читаю.

Много кого еще. Сейчас вообще век борьбы за внимание. Повестка мощнейшая, – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев в интервью Спортсу”.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева